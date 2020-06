L’application COCOA nous prévient si l’on est rentré en contact avec une personne atteinte du Covid-19 au Japon

Actualités

L’application appelée « COCOA » (pour Contact-Confirming Application) a été lancée le 19 juin au Japon. Elle informe les utilisateurs qu’ils sont récemment rentrés en contact avec des personnes atteintes du Covid-19, et permet de les soumettre à un test de dépistage le plus rapidement possible en facilitant leur prise en charge dans les centres d’assistance sanitaire.

Une fois que l’utilisateur a activé la fonction d'échange de données bluetooth de son téléphone, COCOA mémorise chaque interaction si elle dure au moins 15 minutes avec un interlocuteur qui se trouve dans un rayon d’un mètre. Si celui-ci se trouvait être infecté par le coronavirus, l’utilisateur recevra une notification. Aucune donnée personnelle, comme le nom ou l’adresse, n’est enregistrée.

Le ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales a appelé chaque résident à télécharger cette application.

(Voir le dernier bilan de l'épidémie de coronavirus au Japon)

(D’après la diffusion sur Prime Online du 19 juin 2020)

https://www.fnn.jp/

[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]