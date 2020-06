Réouverture du Louvre le 6 juillet avec de strictes règles sanitaires

Actualités

Le musée du Louvre va rouvrir ses portes le 6 juillet, non sans des règles sanitaires à suivre.

Ainsi, le port du masque sera obligatoire pour les plus de 10 ans, et l’achat du billet d’entrée devra s’effectuer à l’avance et en ligne, en choisissant un créneau horaire pour la visite. Les gestes barrières et la distanciation sociale seront évidemment à respecter.

En ces temps où la pandémie de coronavirus est en train reprendre activement dans le monde, de nombreux pays continuent de limiter les voyages à l'étranger, sans compter que l’Europe compte fermer ses frontières à une cinquantaine de pays. Le président directeur du Louvre, Jean-Luc Martinez, a expliqué que sans les touristes chinois, japonais ou américains, le nombre de visiteurs chutera inéluctablement de 80 % environ par rapport à une saison estivale normale.

Informations

Horaires d’ouverture : de 9 h à 18 h, de juillet à septembre.

La libraire du musée ouvrira le 6 juillet.

Accès uniquement par la Pyramide. L’entrée ne sera pas autorisée par le Carrousel.

L’accès au musée se fera après avoir passé ses mains sous un distributeur de gel hydro-alcoolique.

Les vestiaires sont fermés jusqu'à nouvel ordre.

(D’après la diffusion sur Prime Online du 25 juin 2020)

https://www.fnn.jp/

[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]