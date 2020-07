Plus de 3 000 enfants victimes d’intoxication alimentaire dans 15 écoles près de Tokyo

Actualités

Plus de 3 400 personnes ont été victimes d’une intoxication alimentaire dans 15 écoles primaires et collèges de la ville de Yashio, dans la préfecture de Saitama près de Tokyo.

De nombreux écoliers, collégiens et enseignants ont commencé à présenter des douleurs abdominales et des diarrhées à partir du 26 juin après avoir consommé un repas à la cantine composé de poulet frit, de thon et de salade d’algues.

La préfecture a pris la décision de fermer pendant 3 jours le centre de distribution de la ville qui a fourni les aliments à ces cantines.

Les élèves doivent pour l’instant apporter leurs propres bentô.

(D’après la diffusion sur Prime Online du 3 juillet 2020)

https://www.fnn.jp/

[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]