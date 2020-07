L’anguille, un mets de luxe à un prix enfin abordable cet été ?

Actualités

Les anguilles (unagi) sont depuis longtemps un aliment très apprécié au Japon, en particulier pendant la période chaude et humide de l’été. Après avoir été badigeonnées dans une sauce épaisse et savoureuse, les anguilles sont grillées au charbon de bois, libérant une odeur suave et appétissante. Le prix des anguilles a continué d’augmenter d’année en année, mais elles pourraient être un peu plus abordables cet été...

English

日本語

简体字

繁體字

Français

Español

العربية

Русский