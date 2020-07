Dépistages actifs dans Tokyo : plus de 200 personnes infectées pour le quatrième jour consécutif

Actualités

Le dimanche 12 juillet, Tokyo a enregistré 206 nouvelles contaminations au coronavirus. C’est le quatrième jour consécutif où le nombre de cas dépasse les 200.

De même, certaines préfectures voisines ont connu une hausse de nombre de personnes atteintes, comme à Kanagawa (23 cas, dont un cluster apparu pour la deuxième fois dans le même hôpital), Chiba (31 cas, dont un nouveau cluster dans un hôpital), et Saitama (31 cas).

La préfecture d’Osaka, avec 32 infections recensées, atteint son plus haut chiffre depuis le 29 avril.

Si en général, environ deux tiers des infections au Covid-19 concernent des gens dans la vingtaine et la trentaine, on constate une augmentation des cas de personnes de plus de 60 ans, la population la plus à risque de développer des formes graves de la maladie.

La gouverneure de Tokyo Koike Yuriko a fait savoir que le chiffre élevé des contaminations dans la capitale est en partie lié à l’augmentation du nombre de dépistages, notamment au sein de certains établissements pour adultes (bars à hôtesses, host club…), où de nombreux employés et clients réguliers sont touchés par le virus depuis quelques semaines.

Par ailleurs, entre le 10 et le 11 juillet, 20 personnes venues entre autres du Pakistan, des Philippines ou du Pérou, mais résidants au Japon, ont été testés positifs à leur arrivée sur le territoire japonais. Ils ne présenteraient toutefois aucun symptôme majeur.

(D’après la diffusion sur Prime Online du 13 juillet 2020)

https://www.fnn.jp/

[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]