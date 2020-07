Plus de 1 000 décès du Covid-19 au total au Japon en six mois environ

Actualités

Le mardi 28 juillet, le nombre de décès du Covid-19 au total au Japon depuis le début de l’épidémie (16 janvier) a atteint les 1 002 personnes. Le nombre de contaminations a quant à lui dépassé les 32 000 cas.

La journée du 28 juillet a également été marquée par des nombres record d’infections confirmées dans les préfectures d’Osaka (155 cas), Aichi (110 cas) et Okinawa (21 cas). Celle de Tokyo est restée toutefois la plus touchée (266 cas), mais la gouverneure de la capitale Koike Yuriko a expliqué ces chiffres par le fait que les dépistages étaient actuellement menés beaucoup plus activement. La courbe des infections y est effectivement en hausse importante depuis quelques semaines.

De nombreux gouverneurs des préfectures du pays s’accordent pour demander à limiter les rassemblements dans des endroits clos comme les bars ou les restaurants. Les établissements pour adultes (bars à hôtesses, host club...), où de nombreux cas de coronavirus apparaissent régulièrement, sont également sous étroite surveillance.

(D’après la diffusion sur Prime Online du 28 juillet 2020)

