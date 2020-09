Vers l’avènement de la « Torch Tower », le futur building le plus haut du Japon

Actualités

Nous en savons un peu plus sur le futur bâtiment le plus haut du Japon. Baptisé la « Torch Tower », il se situera devant la gare de Tokyo, dans le quartier d’affaires de Marunouchi, et culminera à 390 mètres, dépassant donc largement la taille de l’Abeno Harukas d’Osaka (300 mètres), l’actuel building le plus haut.

Les travaux de construction de la Torch Tower sont menés par la société Mitsubishi Estate et sont prévus pour s’achever durant l’année fiscale 2027.

L’architecture se composera entre autres de bureaux, d’un hôtel, d’une salle de concert ou encore d’un pont d’observation. Environ 30 000 personnes pourront y travailler.

(D’après la diffusion sur Prime Online du 17 septembre 2020)

https://www.fnn.jp/

[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]