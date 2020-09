Le Japon envisage de nouveau l’accueil des étrangers à moyen et long terme, à l’exception des touristes

Actualités

Le gouvernement japonais réfléchit actuellement à l’allégement des mesures d’entrée des étrangers sur son territoire dès le début du mois d’octobre.

Si la décision est prise, elle concernera principalement les personnes qui résideront au Japon pour une durée d’au moins trois mois, qu’ils soient travailleurs ou étudiants. Les touristes resteraient néanmoins toujours interdits de pénétrer sur le sol nippon.

Le nombre de nouveaux arrivants compte être limité à 1 000 par jour, afin de pouvoir effectuer convenablement des tests PCR. Même en cas de dépistage négatif, chacun devra s’auto-confiner pendant deux semaines.

Les frontières de l’Archipel sont actuellement fermées à toute personne non japonaise qui ne possède pas de visa de résident et vient de pays jugés à risque par le gouvernement nippon (soit 159 pays et régions, dont la liste est ici).

(D’après la diffusion sur Prime Online du 23 septembre 2020)

https://www.fnn.jp/

[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]