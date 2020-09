Première tombée de neige sur le mont Fuji

Actualités

Le mont Fuji a accueilli sa première neige de l’année, a annoncé l’Observatoire météorologique de la ville de Kôfu le 28 septembre. Le phénomène est en avance de 2 jours par rapport à une année normale, et de 24 jours par rapport à l’année dernière.

Depuis le début des observations officielles de la montagne sacrée en 1894, l’année où la première neige est tombée le plus tôt est 2008 (le 9 août), et celle où elle a été la plus tardive est 2016 (le 26 octobre).

