La colère de 50 000 parents contre les abus sexuels des enseignants dans les écoles japonaises

Si la loi japonaise permet à un membre du personnel scolaire condamné pour abus sexuel sur des enfants de reprendre le travail après trois ans de mise à l’écart, le ministre de l’Éducation Hagiuda Kôichi souhaite rapidement réviser la législation afin de prolonger légèrement la durée de révocation.

Mais un grand nombre de parents demandent encore plus de sévérité, et souhaitent des démarches visant à empêcher définitivement que l’enseignant puisse à nouveau exercer.

Plus de 60 ans d’abus sexuels dans les établissements scolaires

« Certains faits remontent à 1959. Nous sommes en 2020 ; cela fait donc plus de 60 ans. Mettons fin à ce système ! »

C’est ce qu’a martelé Ôtake Hiromi, représentante du Comité des victimes de harcèlement scolaire du pays (nommé ci-après Comité). Elle a lancé une pétition à partir du 4 septembre contre l’autorisation envers tout membre du personnel scolaire ayant été condamné pour abus sexuel d’exercer à nouveau sa profession.

Le 28 septembre, après avoir obtenu plus de 54 000 signatures, le Comité a appelé les dirigeants du ministère de l’Éducation à écouter leur demande. Une conférence de presse a eu lieu ensuite.





L’organe central du Comité, l’Association pour la protection des droits de l’enfance, est le fruit de la rencontre de deux mères en janvier 2020 lors de la « manifestation des fleurs » (événement ayant lieu depuis avril 2019 chaque mois dans tout le pays pour mettre fin aux violences sexuelles et où les participants manifestent une fleur à la main).

Mais lorsqu’il a été relayé par certains médias que le ministère de l’Éducation, de la Culture, des Sports, des Sciences et de la Technologie étudiait une possible prolongation de 3 à 5 ans de la période de suspension, elles ont formé le Comité. Elles ont commencé à rédiger des pétitions et à recueillir des signatures.

Installer des caméras de surveillance presque partout dans l’école

Ôtake Hiromi explique : « Les termes “farces à caractère sexuel” ont été employés mais ce n’en sont pas... Lorsque j’ai entendu qu’il était question de prolonger la période de suspension d’un enseignant ayant été condamné pour des comportements déplacés et de la faire passer de 3 à 5 ans, je me suis demandé si après cette durée, il pouvait réellement y avoir la garantie que ce genre d’acte ne se reproduit pas. J’ai donc sans tarder commencé à faire circuler des pétitions. »

Lors de cette conférence de presse, elle a formulé un certain nombre de revendications. Parmi elles, l’installation de caméra de surveillance partout dans les écoles publiques, hormis dans les toilettes et les vestiaires.

Gunji Masako, l’une des représentantes du Comité et membre du Bureau de l’association des parents d’élèves contre la déscolarisation, ajoute : « Beaucoup de parents d’élèves concernés par l’absentéisme de leur(s) enfant(s) nous confient que l’une des raisons est la violence sexuelle présente dans l’établissement. Même s’il y a des comportements obscènes au sein de l’école, ils sont ignorés faute de preuve. On rétorque à l’enfant qu’il a inventé cette histoire de toutes pièces, ce qui le blesse davantage encore. »

Ces adultes qui nous aident dans le train mais qui nous ignorent à l’école

En l’espace de moins d’un mois, la pétition a recueilli plus de 50 000 signatures de personnes de tous horizons : parents et représentants légaux d’élèves, personnes du milieu scolaire et même d’anciennes victimes de violences sexuelles.

« Ces dernières années, le fossé entre le gouvernement, la justice et la population se fait de plus en plus sentir dans les décisions judiciaires » a déclaré Takeda Sachiko, critique spécialisée dans l’éducation, qui a participé à la conférence de presse. « Il est très difficile de changer les mentalités d’un gouvernement ou d’un système judiciaire, mais par cette pétition, j’aimerais attirer l’attention sur l’existence manifeste de ce fossé » a-t-elle poursuivi.

« L’école ne reconnaîtra pas les faits si l’enseignant nie les dires de l’enfant. Plus encore, celui-ci se verra accuser d’avoir menti et ne voudra plus fréquenter cette école. Il finira par ne plus vouloir se confier. En cas d’attouchements (chikan) dans le train, les adultes n’hésitent pas à intervenir mais à l’école, c’est différent ; ils font comme si de rien n’était. J’en appelle au ministère de l’Éducation pour la création d’un système où plus aucun enfant ne sera victime de ce type de comportement » a-t-elle encore déploré.