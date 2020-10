Catastrophe de Fukushima : une Haute Cour de Justice reconnaît pour la première fois la responsabilité de l’État japonais

Actualités

Le 30 septembre, la Haute Cour de Justice de la ville de Sendai a ordonné à l’État japonais et à la compagnie d’électricité Tepco, exploitant de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi, de verser la somme d’un milliard de yens (8,08 millions d’euros) à environ 3 600 plaignants. Ces derniers avaient été obligés d’évacuer leur domicile après la catastrophe du 11 mars 2011.

C’est la première fois qu’un tribunal de grande instance reconnaît la responsabilité du gouvernement dans l’accident nucléaire, neuf ans et demi après (les autres condamnations reçues auparavant avaient été données par des tribunaux inférieurs). Cette décision fait suite au premier jugement rendu en 2017 par le tribunal du district de Fukushima, qui avait exigé du gouvernement et de Tepco de payer des dommages et intérêts. Les insatisfactions des deux parties avaient alors renvoyé le procès en appel.

Le juge de la Haute Cour de Sendai, Ueda Satoshi, a déclaré que le gouvernement avait violé la loi car il n’avait pas pris les mesures nécessaires pour protéger la région, alors que les risques de la venue d’un tsunami de grande ampleur pouvaient être anticipés grâce aux études à long terme déjà réalisées.

Voir par ailleurs nos articles liés :

(D’après la diffusion sur Prime Online du 1er octobre 2020)

https://www.fnn.jp/

[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]