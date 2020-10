Pour respecter la neutralité de genre, Japan Airlines met fin au fameux « Ladies and gentlemen »

Actualités

Depuis le 1er octobre, la compagnie aérienne Japan Airlines (JAL) a décidé d’abandonner l’habituelle salutation en anglais « Ladies and gentlemen » pour la remplacer par l’expression « All passengers » lors de ses annonces dans les aéroports ainsi qu’à bord de l’avion. Ceci afin de prendre en compte la communauté LGBT et d’éviter qu’elle se sente discriminée.

La phrase « Good morning ladies and gentlemen » sera également oubliée pour « Good morning everyone ».

Japan Airlines a également supprimé les titres de civilité « Mr » et « Mme » sur la carte de membre du club JAL Mileage (permettant aux passagers d’accumuler des points de voyage).

(D’après la diffusion sur Prime Online du 1er octobre 2020)

https://www.fnn.jp/

[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]