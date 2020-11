Le succès du Mont-blanc par un pâtissier japonais formé en France

Le secret d’un Mont-blanc au succès fou

Nagoya, arrondissement de Nishi, à cinq minutes à pied de la station de métro Jôshin. C’est là que se trouve « Saveurs en douceur » . Spécialisée dans les pâtisseries occidentales, la boutique ne désemplit pas depuis son ouverture en avril 2019.

Voici Moriyama Koh. À seulement 39 ans, défendant fièrement les couleurs nippones, il a terminé deuxième de la Coupe du monde de la pâtisserie, un concours culinaire international initié par la France et se déroulant tous les deux ans à Lyon.

Et Moriyama Koh sait ce qu’il veut : des pâtisseries qui soient à la fois légères et moelleuses, sans pour autant être écœurantes, et qui puissent donner l’envie d’en manger tous les jours.

Et la star de la saison, c’est bien sûr lui : le Mont-blanc.

Le secret ? Une crème au goût de châtaignes savoureuse qui fond une fois en bouche ; un équilibre subtil fruit du travail acharné et minutieux de Moriyama Koh.

Moriyama Koh : Plus vous y mettrez de cœur à l’ouvrage, meilleur sera votre Mont-blanc. Tout le monde en raffole, donc je me donne à 100 %.

Et bien sûr, tout commence avec des châtaignes de qualité.

Moriyama Koh : Ces châtaignes viennent du Portugal mais elles sont transformées en France. Elles sont de petite taille et riches en saveur ; rien à voir avec des châtaignes cultivées au Japon. Quand vous mangez un Mont-blanc, vous mordez à pleine dent dans chacun de ses ingrédients. Le secret pour un délicieux Mont-blanc : surtout, ne pas ajouter de sucre qui viendrait gâcher la douceur naturelle des ingrédients.

De nombreuses pâtisseries utilisent une pâte déjà prête, mais pas Moriyama Koh. Il la prépare lui-même pour obtenir une saveur originale dont lui seul a le secret.

D’abord, il épluche les châtaignes, les débarrassant de leur peau particulièrement astringente. Une opération minutieuse qui à elle seule nécessite déjà beaucoup de temps.

Ensuite, il ajoute un peu de lait aux châtaignes pour adoucir leur saveur. Puis il les fait cuire à feu vif pendant une heure. Les châtaignes doivent devenir si moelleuses qu’il peut les écraser simplement avec ses doigts.

Le pâtissier prépare maintenant le sirop. Pour cela, il lui faut de l’eau et une quantité de sucre correspondant à 40 % de celle de l’eau. Les châtaignes sont bouillies dans ce liquide pour obtenir une préparation contenant une fraction de saccharose d’environ 30 degrés Brix (une unité de mesure permettant de jauger la quantité de sucre), ce qui est plutôt peu pour une pâtisserie de type occidental. Mais c’est justement ce qu’il faut pour faire ressortir la saveur naturelle des châtaignes.

Une fois les châtaignes bouillies, le pâtissier laisse reposer une nuit. Il faut que le sirop imprègne bien les châtaignes, afin d’obtenir une texture semblable à celle d’une compote de châtaignes. C’est cette préparation qui sera utilisée pour la crème de marrons.

La première étape consiste à passer les châtaignes à travers un tamis extrêmement fin. Tout est dans la force de la main et du poignet.

C’est un travail assez physique mais il est indispensable pour le goût que le pâtissier se doit d’obtenir.

Le mélange onctueux et léger qui est obtenu est ensuite écrasé à l’aide d’un batteur. À ce stade de la préparation, le pâtissier ajoute de la pâte de marrons française, du beurre non salé et de la crème fraîche. La pâte de marrons est extrêmement parfumée.

« En fait, j’aimerais que mon Mont-blanc rappelle un peu à la fois le goût du kuri-kinton japonais (une sorte de purée de châtaignes sucrée) et d’un Mont-blanc français » explique Moriyama Koh.