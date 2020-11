Plus de cent contaminations par jour au nord du Japon : les habitants invités à limiter leurs déplacements

Actualités

Le nombre de contaminations au Covid-19 dans la région de Hokkaidô, au nord du Japon, est actuellement en hausse, avec plus de 100 cas enregistrés au quotidien depuis maintenant une dizaine de jours, dont la plupart concernent la ville de Sapporo. Pour information, le nombre d’infections journalières au mois de septembre à Hokkaidô dépassait à peine la dizaine de cas.

Avec 197 nouvelles personnes testées positives le 17 novembre, le gouverneur de la préfecture de Hokkaidô, Suzuki Naomichi, a pris la décision de s’adresser aux habitants en les invitant fortement à limiter leurs déplacements vers et à l’intérieur de Sapporo. Cette demande n’est cependant pas contraignante, comme à l’accoutumée au Japon. « J’aimerais que chacun évite au possible les sorties qui ne sont pas nécessaires », s’est-il exprimé.

Du 17 au 27 novembre, la préfecture de Hokkaidô a élevé la vigilance sanitaire au niveau 4, le deuxième plus haut.

Suzuki Naomichi s’était déjà fait remarquer lors du pic de l’épidémie en avril-mai, en ayant été l’un des premiers gouverneurs du pays à mettre en place des mesures sanitaires efficaces. (Voir notre article lié : Les plus jeunes et les plus habiles : gros plan sur les gouverneurs d’Osaka et de Hokkaidô et leur gestion de la crise du Covid-19)

(D'après la diffusion sur Prime Online du 17 novembre 2020)

https://www.fnn.jp/

