Le yokozuna Hakuhô hospitalisé après avoir été testé positif au coronavirus

Le grand champion de sumo Hakuhô a été testé positif au Covid-19 le mardi 5 janvier. Le lutteur de 35 ans d’origine mongole nommé au rang de yokozuna, titre le plus élevé de sa discipline, a expliqué avoir subi une perte d’odorat depuis dimanche dernier, le conduisant à effectuer un test PCR le jour suivant.

Hakuhô est actuellement hospitalisé, et sera dans l’incapacité de participer au premier tournoi de l’année qui débute le 10 janvier.

L’année dernière, à cause d’une blessure au genou et de l’opération chirurgicale qui s’en est suivie, le lutteur avait manqué les trois tournois de sumo de juillet, septembre et novembre, et avait reçu un avertissement du Comité des yokozuna dû à ses nombreuses absences. Cela fera donc quatre tournois consécutifs auxquels il n’a pas été présent.

(D’après la diffusion sur Prime Online du 5 janvier 2021)

