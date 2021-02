L’état d’urgence sanitaire prolongé jusqu’au 7 mars à Tokyo et neuf autres préfectures

Actualités

Le 2 février, le Premier ministre Suga Yoshihide a déclaré que l’état d’urgence sanitaire, qui était prévu pour se terminer le 7 février, sera finalement prolongé jusqu’au 7 mars.

Si cette annonce s’explique par la condition toujours préoccupante du pays face à l’épidémie de coronavirus et par l’engorgement des services hospitaliers, elle ne concerne que 10 préfectures sur les 47, à savoir Tokyo et les régions environnantes (Chiba, Kanagawa, Saitama), ainsi que Kyoto, Osaka, Hyôgo, Aichi, Gifu et Fukuoka, au sud-ouest de l’Archipel.

L’évolution du nombre de contaminations de chaque région sera régulièrement mise à l’étude, et en fonction des résultats, une levée de l’état d’urgence serait possible sans attendre la fin de la période nouvellement fixée.

Il est ainsi demandé aux habitants de limiter leurs déplacements en journée et en soirée, et de favoriser le télétravail si possible. Les établissements de restauration et de divertissements sont quant à eux priés de fermer avant 20 h. Toutes ces demandes ne sont toutefois pas contraignantes.

(D’après la diffusion sur Prime Online du 3 février 2020)

