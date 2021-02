Le double masque, est-ce que c’est mieux ? L’avis d’un expert japonais

Actualités

La crise sanitaire qui n’en finit pas a fait apparaître une nouvelle tendance : les doubles masques. Il peut s’agir par exemple d’un masque en tissu apposé sur un autre type de masque. Est-ce plus efficace ? Un spécialiste japonais répond.

Si Anthony Fauci l’a dit...

Selon les médias américains, Anthony Fauci, directeur de l’Institut national des allergies et maladies infectieuses, autrement dit l’un des plus grands experts américains dans la lutte contre le coronavirus, a lui-même vanté les mérites du port du double masque. Pour lui, un masque c’est bien, mais deux c’est mieux. Deux masques seraient un meilleur rempart contre le Covid-19 (ils filtreraient mieux le virus) et adhéreraient mieux au visage. Masques doubles pour avantages doubles ?

Toutefois, s’il ne s’agit pour l’heure que de bon sens. Le gouvernement poursuivra ses recherches sur le port du double masque, les données actuelles étant insuffisantes pour une recommandation officielle.

Aux États-Unis comme au Japon, la sphère politique adopte le double masque

Lorsqu’il s’est fait vacciner, le président américain Joe Biden portait deux masques ; l’un d’une couleur blanche, recouvert d’un autre noir. Et il n’est pas le seul puisque la porte-parole de la Maison Blanche Jen Psaki a également été aperçue portant un masque chirurgical blanc sous un masque en tissu rouge.

Le porte du double masque ne se limite pas aux États-Unis. Au Japon, le ministre chargé de la Réforme administrative, Kôno Tarô, a fait une apparition portant un masque blanc recouvert d’un masque avec des motifs colorés. La ministre Hashimoto Seiko, la ministre Kamikawa Yôko et le secrétaire général du Parti démocrate constitutionnel (PDC), Fukuyama Tetsuro, ont eux aussi été aperçus portant des doubles masques.



Kôno Tarô, ministre chargé de la Réforme administrative

Mais pourquoi porter deux masques à la fois ? Telle est la question qui a été posée à des passants dans la rue. Parmi les réponses citées, certains ont répondu « pour se protéger des postillons lorsqu’ils entrent en contact avec les gens », « coordonner ses vêtements et son masque est tendance en ce moment » ou encore « un double masque est plus efficace pour protéger la peau ».

Avec un double masque, qu’est-ce que ça change ?

Y a-t-il réellement des avantages à porter un double masque ? Voici l’avis d’un expert.

Selon Niki Yoshihito, professeur invité à la faculté de médecine de l’université Shôwa, « le fait de porter deux masques l’un sur l’autre est efficace seulement dans une certaine mesure. Par exemple, les personnes âgées qui doivent sortir peuvent en effet envisager d’utiliser un masque double plutôt qu’un masque simple, mais ils ne sont là que pour les rassurer ».

Il ajoute encore : « Vous n’avez pas besoin de porter un deuxième masque si le premier, différent d’un masque en tissu, est en bon état. »



Le professeur Niki Yoshihito (en haut à gauche)

Dans le cas d’un double masque de type différent, lequel porter en premier ?

Pour le professeur Niki, il n’y a pas d’ordre de préférence. Choisir un masque qui n’est pas en tissu et porter par dessus un autre type de masque par souci de coordination vestimentaire, ou l’inverse, c’est blanc bonnet, bonnet blanc !



La présentatrice Katô Ayako : « M. Kikuchi, vous portez maintenant un double masque. Quelles sont vos impressions ? » L’avocat Kikuchi Yukio : « C’est la première fois. Je suis assez surpris. L’adhérence est bien meilleure qu’avec un simple masque. En effet, je me sens très bien protégé. Mais, à mon avis, ce serait difficile de respirer si par exemple, je marchais en côte. »

Interrogé sur les risques du port du double masque, le professeur Niki explique qu’il n’est pas recommandé pour les personnes âgées, celles qui souffrent de maladies pulmonaires ou cardiaques et les personnes qui font de l’exercice physique, car il rend la respiration difficile.

L’homme au triple masque

Nous avons également rencontré un homme dans le quartier de Ginza, à Tokyo, qui portait un triple masque : un en polyuréthane, un en tissu et un autre de type chirurgical. Nous lui avons demandé pourquoi.

« Quand quelqu’un tousse derrière moi, je ne me sens pas tranquille. Dans un hôpital, par exemple, je ne suis pas rassuré. »

« Au début, le port d’un triple masque peut être contraignant. Quand je respire, j’ai de la buée sur les lunettes... »

« Je me suis mettre trois masques par peur de contracter le virus », a-t-il confié.

En réalité, comme l’expliquait le professeur Niki, s’il est en bon état et parfaitement efficace, un simple masque, autre qu’un masque en tissu, suffit amplement. Un double masque, voire un triple masque n’ajoute qu’un effet rassurant.

(D’après la diffusion sur Prime Online du 4 février 2020)

https://www.fnn.jp/

[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]