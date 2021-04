La vaccination contre le Covid-19 pour les personnes âgées a commencé au Japon

Actualités

La campagne de vaccination contre le Covid-19 pour les seniors a débuté au Japon le lundi 12 avril. Elle concerne tout individu âgé d’au moins 65 ans, soit environ 36 millions de personnes. L’objectif du gouvernement est de leur fournir à tous une dose d’ici la mi-juin.

Le ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales a annoncé le déploiement de cette vaste opération déjà dans 120 salles du pays dès le premier jour. Les doses de la première injection seront distribuées progressivement, en commençant par les préfectures les plus touchées par l’épidémie, comme Tokyo, Osaka et Kanagawa.

De nombreuses municipalités comptent administrer le vaccin en priorité aux résidents des maisons de retraite.

(Voir notre article : Pourquoi la vaccination contre le coronavirus est-elle aussi lente au Japon ?)

(D’après la diffusion sur Prime Online du 12 avril 2020)

