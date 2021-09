Longue vie à Akihito : l’empereur retiré devient le souverain le plus âgé de l’histoire du Japon

Actualités

À 87 ans, huit mois et onze jours, l’empereur retiré Akihito est devenu le souverain le plus âgé de l’histoire du Japon à la date du 3 septembre 2021 (qu’il soit en exercice ou non). Le record de longévité était alors détenu par son père, Hirohito, qui reste en revanche celui qui a régné le plus longtemps (62 ans et deux semaines).

Selon les archives officielles, ce sont les deux seuls souverains ayant vécu plus de 80 ans.

Depuis son abdication le 30 avril 2019 pour laisser la place à son fils Naruhito, l’empereur retiré Akihito vit aux côtés de son épouse, l’impératrice retirée Michiko, 86 ans, au sein du palais Sentô-gosho de Tokyo. Passionné de biologie marine, il poursuit toujours ses recherches. Le 24 juin dernier, l’Agence de la maison impériale avait annoncé qu’il avait découvert deux nouvelles espèces de gobiidés (petits poissons d’eau douce).

(D’après la diffusion sur Prime Online du 2 septembre 2021)

https://www.fnn.jp/

[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]