Osaka Naomi fait honneur à ses origines japonaises dans cette robe Louis Vuitton au Met Gala 2021

Le Met Gala 2021, organisée à New York le 13 septembre, a été l’occasion à de nombreuses célébrités de se parer des habits les plus créatifs et pourquoi pas rivaliser en extravagance.

Parmi les stars présentes, la Japonaise Osaka Naomi, co-hôte de la soirée, n’a pas manqué de faire sensation. Ambassadrice de Louis Vuitton, la joueuse de tennis de 23 ans avait bien entendu choisi un costume réalisé par la fameuse marque de luxe française. On pouvait constater que l’habit rendait hommage à ses origines japonaises, d’après la ceinture rouge faisant penser à l’obi du kimono, ainsi que les motifs de carpes koi imprimées sur la robe corset, par ailleurs dessinés par la sœur de Naomi, Mari.

Osaka Naomi est née d’un père américain d’origine haïtienne et d’une mère japonaise. Elle vit aux États-Unis et détient actuellement quatre titres de Grand Chelem.

Le Met Gala est un événement caritatif organisé par Anna Wintour, rédactrice en chef du magazine de mode Vogue. Il a pour but de récolter des fonds pour financer le département « Anna Wintour Costume Institute », se trouvant dans l’une des ailes du Metropolitan Museum of Art. Il avait été annulé l’année dernière pour raisons sanitaires.

(D’après la diffusion sur Prime Online du 14 septembre 2021)

