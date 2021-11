Le Tamagotchi fête ses 25 ans et revient sous une nouvelle forme plus « smart »

Actualités

Le Tamagotchi vient de souffler sa 25e bougie. Et Bandai, la fameuse firme à l’origine de l’animal de compagnie virtuel emblématique des années 1990, entendait bien fêter cet anniversaire comme il se doit. Comment ? En lançant une nouvelle version cette fois-ci, XXIe siècle oblige, avec micro et écran tactile.

Le 23 novembre 1996, c’est le jour où les premiers Tamagotchi ont envahi les rayons des magasins. Très vite, ces petits animaux de compagnie virtuels ont su se faire une place dans le cœur des consommateurs. De longues files d’attente se déploient alors devant de nombreux magasins de jouets japonais ; la ruée vers le Tamagotchi commence. Au Japon, puis dans le monde entier, nombreux sont ceux qui se découvrent subitement une passion pour les animaux de compagnie, bien décidés à mettre la main sur une de leurs versions virtuelles.

Le Tamagotchi refait un boom en 2004, portant à ce moment le nombre total des ventes à plus de 85 millions d’exemplaires dans le monde.

Et le 23 novembre 2021, 25 ans depuis sa naissance, le Tamagotchi fait peau neuve avec une version connectée. Dès le premier jour, le « Tamagotchi Smart » suscite déjà beaucoup d’intérêt. Entendant bien se procurer un de ces animaux de compagnie remis au goût du jour, ils sont nombreux à faire la queue à Harajuku, l’un des grands quartiers de la jeunesse et de la mode à Tokyo. L’un d’entre eux se confie : « Je suis un véritable fan depuis que je suis tout petit, et j’en ai plein chez moi. J’ai aussi plein d’objets dérivés. »

Le Tamagotchi Smart est doté d’un écran tactile LCD et d’un micro : une première. Une autre nouveauté également, le Tamagotchi Smart peut se porter comme une montre et son utilisateur a la possibilité de converser à loisir avec son animal de compagnie. Bandai ajoute même que le Tamagotchi Smart parle davantage à mesure qu’il vieillit et mémorise les préférences de leur maître.

Yasuda Erika, employée chez Bandai, nous en dit un peu plus : « Ce qui ne change pas, par exemple, c’est que l’utilisateur peut toujours nourrir l’animal. Mais avec la nouvelle version, il est maintenant possible de commander de la nourriture depuis chez soi grâce à une sorte de menu d’achat en ligne qui, nous l’espérons, rencontrera un grand succès. »

Bandai voit plus loin que la pandémie ; le Tamagotchi Smart peut certes tenir compagnie à de nombreux consommateurs qui restent chez eux ou du moins limitent leurs sorties en extérieur, mais il pourra tout aussi bien le faire lorsque tous pourront à nouveau se promener dehors, cette fois-ci avec leur nouvel animal de compagnie virtuel.

