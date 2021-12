La princesse Aiko, la fille unique du couple impérial, fête ses 20 ans

Actualités

La princesse Aiko, la fille unique du couple impérial, a fêté ses 20 ans le mercredi 1er décembre.

À travers un message par écrit, communiqué par l’Agence de la maison impériale, la princesse « espère remplir son devoir avec sincérité en tant que membre adulte de la famille impériale, et aider du mieux que possible l’empereur et l’impératrice dans leurs tâches de souverains de la nation ».

Si les membres de la famille impériale doivent à leurs 20 ans donner une conférence de presse, celle de la princesse Aiko se déroulera la troisième semaine du mois de mars, en raison d’un emploi du temps universitaire chargé.

La princesse est actuellement étudiante en deuxième année du département de langue et littérature japonaise de l’Université Gakushûin, à Tokyo. Tous ses cours sont suivis en ligne, et ce depuis son premier jour d’étude dans l’établissement, par sécurité sanitaire.

(Voir la vidéo sur le lien ci-après. D’après la diffusion sur Prime Online du 1er décembre 2021)

https://www.fnn.jp/

[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]