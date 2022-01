Record du nombre quotidien de contaminations au Japon : plus de 30 000 cas

Actualités

Le 18 janvier, le Japon a enregistré un record du nombre de contaminations au Covid-19, avec 32 198 cas.

Parmi les 47 préfectures du pays, c’est celle d’Osaka qui en a recensé le plus, avec 5 396 cas confirmés. Tokyo la suit avec 5 185 cas.

Ces chiffres élevés sont à mettre en lien avec la contagiosité du variant Omicron, qui se superpose à la baisse de l’efficacité des vaccins, car la plupart des gens avaient reçu leur deuxième dose il y a plus de six mois.

La campagne de vaccination pour la dose de rappel a par ailleurs déjà commencé, et le gouvernement a annoncé vouloir mettre les bouchées doubles et ouvrir à nouveau les vaccinodromes. Actuellement, seulement 1,1 % de la population a reçu la troisième dose (et 78,8 % les deux doses).

Le dernier record du nombre quotidien d’infections au Japon datait du 20 août 2021, avec 25 990 cas, lorsque l’Archipel était touché de plein fouet par la cinquième vague due au variant Delta.

