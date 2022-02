Un « dépistage ambulant » mis en place au Japon : des tests PCR bientôt possibles partout ?

Actualités

Un nouveau moyen de faciliter l’accès aux tests PCR vient d’être dévoilé au Japon : le « dépistage ambulant » à bord d’un petit camion. Le véhicule pourra se rendre dans les écoles primaires, sur les lieux d’événements sportifs et culturels, sur des sites touristiques et pourquoi pas même dans des villages nichés en pleine montagne et des îles japonaises isolées.

Ce système est développé par une filiale de Softbank et il sera possible d’effectuer 376 tests par jour au maximum.

Le dépistage est salivaire et coûte 2 200 yens (17 euros). Le résultat pourra être communiqué par smartphone, en deux heures trente dans le cas le plus rapide.

(Voir la vidéo sur le lien ci-après. D’après la diffusion sur Prime Online du 7 février 2022)

https://www.fnn.jp/

[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]