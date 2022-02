Une ancienne députée de Tokyo condamnée à de la prison pour avoir provoqué un accident en conduisant sans permis

Actualités

Le 15 février, le tribunal du district de Tokyo a condamné à dix mois de prison ferme et trois ans de sursis Kinoshita Fumiko, une ancienne députée de l’Assemblée métropolitaine de Tokyo. Cette dernière avait provoqué un accident de la route en juillet dernier alors qu’elle conduisait sans permis. « Sa responsabilité est lourde », a précisé le juge.

Elle s’était alors excusée en pleurs et expliquant la situation : « En amont de l’élection de l’Assemblée métropolitaine de Tokyo, j’ai effectivement conduit plusieurs fois sans permis dans les rues de Tokyo pour prononcer des discours ou coller des affiches. » « Je vivais alors sous une pression physique et morale, et je regrette de ne pas avoir pu me comporter raisonnablement. »

La femme de 55 ans avait par ailleurs enfreint les règles routières au moins une douzaine de fois même en ayant son permis, qui avait été suspendu déjà quatre fois.

Kinoshita Fumiko ne fera pas appel de la décision de justice.

(Voir la vidéo sur le lien ci-après. D’après la diffusion sur Prime Online du 15 février 2022)

