Disqualifiée aux JO de Pékin, la reine du saut à ski Takanashi Sara gagne sa 62e victoire en Coupe du monde

Après les larmes, la joie. Le 2 mars, Takanashi Sara a remporté sa 62e victoire en Coupe du monde de saut à ski à Lillehammer, en Norvège, avec deux sauts de 130 mètres et 132 mètres.

La Japonaise de 25 ans, déjà détentrice du record absolu du plus grand nombre de victoires, hommes et femmes confondus, a ainsi pu tourner la page de sa malheureuse disqualification lors des Jeux olympiques d’hiver de Pékin le mois dernier. Portant une combinaison dont le tour de cuisse avait était jugé deux centimètres trop grand par l’équipe d’inspection à l’épreuve finale en équipe mixte, elle avait fini en larmes et fait part de son grand malaise via les réseaux sociaux.

Si elle a raté une médaille olympique, le championnat de Norvège lui a finalement redonné confiance : « Je suis réellement étonnée d’avoir gagné, et comme j’étais plutôt tendue, je suis vraiment heureuse de ma victoire. »

