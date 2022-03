La princesse Aiko, fille unique de l’empereur, a donné sa toute première conférence de presse

Actualités

La princesse Aiko, la fille unique du couple impérial, a tenu sa toute première conférence de presse le 17 mars 2022, un événement d’une demi-heure que les membres de la famille impériale doivent habituellement accomplir à leurs 20 ans. La princesse les a fêtés le 1er décembre dernier. (Voir notre article : [Galerie photos] La princesse Aiko fête ses 20 ans : l’album souvenir d’une fille joyeuse et talentueuse)

La jeune femme est actuellement étudiante en deuxième année du département de langue et littérature japonaise de l’Université Gakushûin, à Tokyo. « Je m’intéresse particulièrement à des œuvres de l’époque de Heian (794 - 1185) comme Le Dit du Genji », a-t-elle dit.

Tous ses cours sont suivis en ligne, et ce depuis son premier jour d’étude dans l’établissement, par sécurité sanitaire.

Au sujet de son rôle à accomplir en tant que membre majeur de la famille impériale, la princesse a expliqué : « L’état d’esprit le plus fondamental à avoir est de toujours souhaiter le bonheur de son peuple et d'œuvrer en ce sens, ainsi que de remplir ses devoirs en partageant avec lui les joies et les peines. Je continuerai notamment à soutenir les personnes victimes des désastres naturels. »

Certaines questions tournant autour du mariage lui ont été posées. « Je n’y pense pas encore », a-t-elle répondu, tout en ajoutant « au sujet d’un partenaire futur, je n’ai pas de préférence particulière, mais mon idéal serait une relation remplie de sourires ».

Elle a également fait savoir qu’elle s’abstenait d’un quelconque commentaire au sujet du mariage de sa cousine la princesse Mako (la nièce de l’empereur), qui a quitté le Japon en novembre dernier pour aller vivre avec son époux aux États-Unis. « Je prie simplement pour son bonheur », a-t-elle dit.



La princesse Mako (à droite), la cousine d’Aiko, saluant sa famille le jour de son mariage le 26 octobre 2021.



La princesse Kako (gauche) prenant dans ses bras sa sœur aînée Mako pour son mariage le 26 octobre.

(D’après la diffusion sur Prime Online du 17 mars 2022)

https://www.fnn.jp/

