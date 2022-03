La saison 2022 des cerisiers en fleurs a officiellement débuté à Tokyo

Actualités

L’Agence météorologique du Japon a officialisé dimanche 20 mars l’ouverture de la saison des cerisiers en fleurs à Tokyo, en constatant la floraison du cerisier du sanctuaire Yasukuni. C’est en effet le spécimen servant de référence chaque année pour définir le début de la période des cerisiers en fleurs dans la capitale.



Le cerisier du sanctuaire Yasukuni (le 20 mars vers 14 h)

Il se trouve que cette floraison 2022 arrive quatre jours en avance par rapport à une année standard.

En 2020 et 2021, la floraison avait débuté le 14 mars, date la plus précoce jamais enregistrée dans Tokyo depuis 1953 et les premières statistiques fournies sur le sujet.

Voir notre grande série sur les cerisiers du Japon

(D’après la diffusion sur Prime Online du 20 mars 2022)

https://www.fnn.jp/

[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]