Le vaccin de Novavax approuvé par le ministère de la Santé japonais

Actualités

Le 19 avril, le ministère de la Santé japonais a approuvé l’utilisation du vaccin développé par le groupe biopharmaceutique américain Novavax. C’est donc le quatrième vaccin disponible sur l’Archipel, et il concernera les personnes de 18 ans et plus pour une première, deuxième ou troisième dose.

Contrairement aux vaccins classiques ou à ARN messager, celui de Novavax est dit « à protéine recombinante ». Il utilise la protéine Spike du Covid-19 comme antigène pour pousser l’organisme à créer des anticorps.

Des essais cliniques effectués en dehors du Japon ont démontré un taux d’efficacité de prévention de l’infection de 90 % environ après la deuxième dose.

(Voir la vidéo sur le lien ci-après. D’après la diffusion sur Prime Online du 19 avril 2022)

https://www.fnn.jp/

