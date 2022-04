Fumihito, prince héritier au trône du Chrysanthème, en visite officielle au Grand sanctuaire d’Ise

Actualités

Le 21 avril, le prince Fumihito, le frère cadet de l’empereur du Japon, et son épouse la princesse Kiko se sont rendus au sanctuaire d’Ise afin d’annoncer solennellement aux divinités la fin du « Rikkoshi no rei ». Lors de cette cérémonie, qui s’était tenue en novembre 2020 au palais impérial de Tokyo, le souverain Naruhito avait officiellement nommé Fumihito prince héritier au trône du Chrysanthème.







La visite au sanctuaire d’Ise, considéré comme le plus grand sanctuaire shintô du Japon, a dû être reportée plusieurs fois à cause de l’épidémie de coronavirus, ce qui explique qu’elle n’est organisée que maintenant.

Le prince Fumihito et la princesse Kiko ont visité le Geku (le sanctuaire extérieur) et le Naiku (le sanctuaire intérieur), dédiés respectivement à la divinité de la nourriture, du foyer et des habits Toyouke et à la déesse du soleil Amaterasu, leur faisant des offrandes et effectuant des prières.

