Naufrage d’un bateau de tourisme au large de Hokkaidô : plusieurs corps repêchés et encore des portés disparus

Le 23 avril, un bateau de tourisme transportant 26 personnes a coulé au large de la péninsule de Shiretoko, dans la préfecture de Hokkaidô au nord du Japon.

Les gardes-côtes ont repêché onze corps dont celui d’un enfant. Les recherches se poursuivent dans une eau à environ 3°C pour retrouver les quinze disparus (à la date du 25 avril, 20 h heure locale).

Le bateau « Kazu One » est parti à 10 h de la ville de Shari , sur la côte est de l’île de Hokkaidô, pour une croisière de trois heures aux alentours de la péninsule de Shiretoko, réputée pour ses paysages, sa faune et sa flore. Un appel de détresse du Kazu One est arrivé peu après 13 h, mais le contact a été rompu une heure après.

Les causes du naufrage ne sont pas encore éclaircies, mais il semblerait que le bateau ait décidé de naviguer malgré les avertissements d’un vent puissant et d’une mer agitée.

