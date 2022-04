L’empereur Hirohito aligné aux côtés de Hitler et Mussolini dans une vidéo du gouvernement ukrainien : le Japon réagit vivement

Actualités

Le 25 avril, le vice-secrétaire général du Cabinet Isozaki Yoshihiko a vivement réagi après que le gouvernement ukrainien a diffusé sur son compte Twitter une vidéo affichant le visage de l’empereur Hirohito aux côtés de celui de Hitler et de Mussolini.

« Afficher l’empereur d’une telle manière est totalement inapproprié et extrêmement regrettable. Je demande que ces images soient supprimées immédiatement. »

Sur la vidéo postée, on y voit un message disant « En 1945, le fascisme et le nazisme ont été vaincus », suivi par les trois images de Benito Mussolini, d’Adolf Hitler et de l’empereur Hirohito (1926-1989), le grand-père du souverain actuel du Japon.

Le gouvernement ukrainien a finalement enlevé le post suite à la réaction du gouvernement japonais, et l’ambassade d’Ukraine a tenu à présenter ses excuses via Tweeter.

(D’après la diffusion sur Prime Online du 25 avril 2022)

