221 chiens confinés dans des conditions exécrables : la propriétaire poursuivie pour maltraitance

Après la découverte de plus de 200 chiens vivant dans des conditions déplorables dans une maison de la ville de Yachimata (préfecture de Chiba), la propriétaire du logement, une Japonaise de 63 ans, a été mise en examen pour maltraitance d’animaux. La police préfectorale a envoyé son dossier aux procureurs le 14 juin.

En mars dernier, 221 chiens, principalement des bichons maltais et des shih tzu, étaient découverts confinés dans le logement de cette femme sans emploi. Baignant dans leurs excréments jamais nettoyés, la plupart d’entre eux souffraient de maladies oculaires et de peau. Des plaintes concernant des bruits et des odeurs nauséabondes avaient été émises de nombreuses fois par le voisinage, et cela ferait environ 6 ou 7 ans que cette situation perdure.

La propriétaire reconnaît les faits qui lui sont reprochés. « Je ne pensais pas que leur nombre augmenterait aussi vite », a-t-elle dit.

(Voir la vidéo sur le lien ci-après. D’après la diffusion sur Prime Online du 14 juin 2022)

https://www.fnn.jp/

