Stalking au Japon : un homme arrêté pour avoir inséré une puce GPS dans le sac d’une femme

Le 25 juin, Imaseki Takamaru, un homme de 61 ans, a été arrêté car il est soupçonné d’avoir inséré une puce GPS dans le sac à dos d’une femme d’une vingtaine d’années à son insu, et ainsi de pouvoir suivre ses déplacements. Son acte est considéré comme du stalking, une sorte de harcèlement traquant une personne après avoir fait une fixation maladive sur elle.

Selon l’enquête, Imaseki connaissait la femme depuis quelques années et ils avaient des relations bienveillantes. Le 27 février, il l’avait appelée pour se voir et aurait profité d’un moment d’inattention pour mettre dans son sac à dos un petit appareil GPS de 4 cm environ. Jusqu’au 3 mars, au moment où la femme a remarqué l’objet inattendu dans ses affaires et est allée consulter la police, l’homme aurait vérifié sa localisation 72 fois. Imaseki nie pour l’instant les faits.

(D’après la diffusion sur Prime Online du 25 juin 2022)

https://www.fnn.jp/

