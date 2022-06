G7 en Allemagne : Kishida Fumio annonce un plan de 200 millions de dollars face a la crise alimentaire générée par la guerre

Actualités

Les dirigeants du G7, qui se tient du 26 au 28 juin au château d’Elmau, en Allemagne, ont confirmé la poursuite de l’assistance humanitaire et militaire à l’Ukraine. « Nous continuerons à lui fournir des aides et à rester solidaire aussi longtemps que nécessaire », ont-ils dit dans une déclaration conjointe.

Le Premier ministre japonais Kishida Fumio a par ailleurs annoncé un plan à hauteur de 200 millions de dollars pour soutenir certaines régions d’Afrique et du Moyen-Orient sévèrement touchées par l’augmentation des prix des denrées alimentaires, ainsi que pour augmenter les capacités de stockage des céréales produites en Ukraine et ainsi faciliter leurs exportations lorsque cela sera de nouveau possible. En effet, le blocus imposé par la Russie dans les ports de la mer Noire, dont celui d’Odessa, empêche les céréales d’être acheminées à l’étranger. Elles s’emmagasinent par conséquent dans les entrepôts.

« C’est le devoir de la communauté internationale de se tenir au côté de l’Ukraine qui se bat en première ligne », a souligné Kishida Fumio.

(Voir la vidéo sur le lien ci-après. D’après la diffusion sur Prime Online du 28 juin 2022)

