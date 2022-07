Des ours aperçus près des habitations au Japon : des témoignages qui se succèdent

Actualités

Le 14 juin, quelle ne fut pas la surprise des habitants d’une maison de la ville d’Obama (préfecture de Fukui) lorsqu’ils aperçurent un ours d’environ un mètre s’inviter chez eux...



S’il n’y a heureusement pas eu de blessés, les traces de griffe laissées dans la demeure peuvent faire frissonner encore un long moment...

À Obama, à la date du 27 juin, c’est déjà la 25e fois de l’année qu’un ours est aperçu aux alentours d’habitations (ou ayant carrément pénétré à l’intérieur), et ce type de témoignage se succède aussi dans d’autres régions du pays.



Le 9 juin, un ours grimpant dans un arbre avait été observé dans la ville de Tsubata (préfecture d’Ishikawa).



Le 25 juin, c’est un ours traversant un terrain de golf de la ville de Tôbetsu (préfecture de Hokkaidô) qui avait fait parler de lui.

Il se trouve que les mois de mai, juin et juillet correspondent à la saison de la reproduction des ours. Il n’est alors pas improbable d’apercevoir en zone urbaine des petits ours accompagnés de leur mère : en mai dernier, c’est une famille de quatre ours qui ont été vus en plein quartier résidentiel de Sapporo, la principale ville de la préfecture de Hokkaidô (image ci-dessous).

Il faut alors toujours garder en tête que s’il on aperçoit un petit ours, cela veut nécessairement dire que la maman n’est pas loin. Il est primordial de faire attention !

