Des cabines de travail et de détente à l’abri des regards : vers la naissance d’un « troisième lieu de vie » au Japon

Au Japon, les modes de travail se diversifient petit à petit, et une grande gare proche de Tokyo a installé des cabines d’un genre nouveau : un espace permettant à tous de prendre une pause et télétravailler à l’abri des regards. Entre le domicile et le bureau, va-t-on progressivement vers la naissance d’un « troisième lieu de vie » ?

Depuis le 30 juin dernier, les usagers de la gare JR Ômiya, à Saitama, peuvent y apercevoir des cabines de travail d’un genre nouveau. Cet espace est né de la collaboration entre Nestlé Japon et la compagnie ferroviaire JR East.

D’une taille d’environ un tatami, soit 1,80 m sur 0,9 m, on peut bien évidemment y travailler...

...mais aussi s’y détendre à l’abri des regards !

Ogawa Naoko, qui travaille au bureau des relations avec les médias de Nestlé Japon explique : « Lorsque vous pensez à une cabine de travail, vous imaginez sûrement un espace à l’étroit avec juste un bureau et une chaise. Nous, nous avons imaginé un autre concept : n’est-il pas normal d’avoir envie de souffler un peu entre deux voyages d’affaires par exemple, ou bien de se détendre même en étant en télétravail ? »



Ogawa Naoko

Il est possible de réserver la cabine par tranche de 15 minutes. Il est bien connu maintenant qu’un petit quart d’heure de pause permet d’améliorer son efficacité au travail et de se ressourcer.

Et pour reprendre du poil de la bête rapidement, la cabine dispose d’une machine à café pour boire à volonté.

Pour l’instant, il est prévu que ces cabines de travail restent installées jusqu’à la fin de l’année.

Un « troisième lieu de vie »

Nous avons interviewé à ce sujet Watanabe Hiroaki, analyste marketing.

— Que pensez-vous de cette initiative ?

Au cours des quinze dernières années, j’ai souvent eu l’occasion de travailler en dehors du bureau, que ce soit dans des cafés ou sur un banc dans un parc. Cette évolution est donc une bonne nouvelle. Ce doit être bien agréable de pouvoir faire une sieste sans se soucier des autres et apprécier un bon café après le repos. Les employés sont de plus en plus tenus de proposer de nouvelles choses dans leur travail, et l’inspiration vient souvent d’environnements autres que nos espaces de vie habituels. Ce nouveau cadre, comme cette cabine de travail/détente, peut être vu comme un laboratoire d’idées. »



Watanabe Hiroaki (gauche)

— Allons-nous devant la multiplication des modes de travail au Japon ?

Chez NTT on travaille chez nous en règle générale, et le télétravail devrait se répandre de plus en plus. Cependant, je pense que beaucoup de gens ont du mal à se concentrer à la maison si leurs enfants sont encore petits ou si les deux parents travaillent à domicile. Avec ce nouveau concept, en plus de son habitat et de son bureau, je pense qu’il est important d’avoir son « troisième lieu de vie », où vous pouvez besogner efficacement et vous sentir à l’aise. Et cette fois, avec la possibilité de se détendre et de faire un somme, le mode de travail connaît une nouvelle évolution.

— Un espace où l’on peut s’assoupir un petit moment, est-ce vraiment une forme d’évolution ?

De nombreuses personnes pensent que la plupart des cafés et des espaces de co-travail ne sont pas idéaux car il est gênant voire impossible de s’allonger et somnoler. Il est aussi difficile de parler à haute voix lors des réunions en ligne. Cette nouvelle cabine de travail est conçue pour répondre à ce genre de besoin, et je pense que d’autres lieux semblables verront le jour par la suite. En fait, on aperçoit de plus en plus de personnes travaillant dans les espaces de détente des saunas ou des stations thermales, pour un aller-retour d’une journée. Un nouveau mode de travail se développe donc dans des endroits inattendus. Mais les frais engendrés ne sont en général pas remboursés par l’entreprise. »

