Takahashi Kazuki, le père du célèbre manga « Yu-Gi-Oh! », a été retrouvé mort au large d’Okinawa

Takahashi Kazuki, le créateur de Yu-Gi-Oh!, manga populaire à travers le monde, a été retrouvé mort au sud-ouest du Japon. Il avait 60 ans.

Un appel d’urgence a été envoyé le 6 juillet vers 10 h 30, rapportant qu’un corps flottait dans les eaux à 300 m au large de la ville de Nago, dans la préfecture d’Okinawa. Les gardes-côtes l’ont repêché une heure plus tard. Le mangaka portait un t-shirt, un masque de plongée et un tuba, et semblerait être décédé depuis un ou deux jours. Son identité a été confirmée le lendemain après-midi.

Sa voiture de location était stationnée dans le village d’Onna, lieu réputé pour la plongée sous-marine.



Le corps du mangaka a été retrouvé dans cette zone.

Takahashi Kazuki (de son vrai prénom Kazuo), originaire de Tokyo, avait commencé sa carrière dans les années 1980. Et c’est en 1996 que paraît son manga le plus célèbre Yu-Gi-Oh! dans les pages du grand magazine de pré-publication Shônen Jump. L’œuvre est également popularisée à l’étranger (notamment en France, aux éditions Kana) grâce à l’anime et à son jeu de cartes dérivé de la série.

Avec 38 tomes du manga, Yu-Gi-Oh! a été tiré à plus de 40 millions d’exemplaires.



Le manga en version japonaise. Il est publié en français aux éditions Kana.

