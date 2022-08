Kyrylo, Mykyta et Yana : de jeunes évacués ukrainiens dans leur nouvelle vie au sud-ouest du Japon

Kyrylo après son premier jour de classe : « J’ai adoré l’école. C’était vraiment bien. Je me suis fait de nouveaux amis et le professeur est cool. Tout était super ! »

Le jeune garçon de 13 ans a tout de suite été invité à jouer à un jeu de cartes traditionnel basé sur le célèbre recueil de poèmes japonais Hyakunin Isshu. L’un de ses camarades nous confie : « J’aimerais lui poser des questions sur sa vie en Ukraine. Ce serait bien si on pouvait s’amuser en dehors de l’école et devenir ami. »

Sa nouvelle classe l’a accueilli sous les applaudissements et lui a transmis un premier message chaleureux grâce à une application de traduction via une tablette : « Bienvenue en deuxième année de collège ! Tu n’es pas encore habitué à ta nouvelle vie mais on va se serrer les coudes ensemble. »

Un jeune évacué ukrainien et sa fiancée employés dans un cabinet dentaire

Mykyta Myhailov, 23 ans, travaille dans une cabinet dentaire de Beppu. S’il a obtenu en Ukraine son diplôme professionnel, ce dernier n’est pas reconnu au Japon. Malgré tout depuis fin mai, lui et sa fiancée Yana Skoryuk y sont employés cinq fois par semaine en tant qu’assistant dentaire. Ils ont été sollicités par le directeur du cabinet alors qu’ils prodiguaient des soins à leurs familles évacuées d’Ukraine.



Mykyta en pleine opération



Mykyta travaille cinq fois par semaine en tant qu’assistant dentaire au cabinet « LUMIERE » de la ville de Beppu.

Pour effectuer leurs tâches respectives comme il se doit avec leurs collègues et les patients, ils communiquent en anglais ou via des applications de traduction.

Yana raconte : « Tout le monde est vraiment adorable, ils nous aident et nous apprennent plein de choses. »



Mykyta et sa fiancée Yana

Mykyta se sent reconnaissant : « C’est très agréable, on est vraiment heureux de pouvoir travailler dans ces conditions. On ne remerciera jamais assez le directeur pour ce qu’il a fait pour nous. Il nous a donné une véritable opportunité de nous épanouir en tant que dentiste. » Le jeune homme a pour objectif de maîtriser le japonais et d’obtenir sa licence professionnelle de dentiste au Japon. Pour cela, le directeur du cabinet espère qu’il pourra soutenir ses deux courageux assistants jusqu’à leur indépendance.

(Voir également notre article : Plus de 1 600 Ukrainiens évacués au Japon : comment sont-ils accueillis et soutenus ?)

(D’après la diffusion sur Prime Online du 12 juillet 2022)

https://www.fnn.jp/

[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]