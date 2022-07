Le Japon va accorder pour la première fois un statut de réfugié à un Kurde de Turquie

Actualités

L’Agence des services de l’Immigration va accorder le statut de réfugié à un Kurde de Turquie, une première au Japon.

L’homme âgé d’une vingtaine d’années était arrivé sur l’Archipel en 2014 pour fuir les persécutions des autorités turques. Sa demande d’obtenir un statut de réfugié ayant été deux fois rejetée par l’Agence, il l’avait poursuivie en justice au tribunal du district de Sapporo (nord du pays) et avait obtenu gain de cause le mois dernier. « Il est possible que sa vie soit en danger s’il retourne dans son pays », a jugé la Cour.

Plus de 2 000 Kurdes sont résidents au Japon actuellement.

Articles liés

(Voir la vidéo sur le lien ci-après. D’après la diffusion sur Prime Online du 12 juillet 2022)

https://www.fnn.jp/

[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]