Les funérailles d’Abe Shinzô coûteront 1,8 million d’euros, avec la présence d’Emmanuel Macron et Barack Obama

Le gouvernement japonais a annoncé qu’il dépensera environ 249,4 millions de yens (1,8 million d’euros) pour l’organisation des funérailles nationales d’Abe Shinzô, l’ancien Premier ministre assassiné par balles en juillet dernier.

L’événement se tiendra le 27 septembre pendant une heure dans l’après-midi au Nippon Budôkan de Tokyo, et réunira quelque 6 400 personnes, dont des dignitaires étrangers, comme Emmanuel Macron et Barack Obama. « Il sera simple et solennel », a dit le secrétaire général du Cabinet Matsuno Hirokazu.

C’est la deuxième fois depuis la Seconde Guerre mondiale que des funérailles nationales seront organisées au Japon, après celles de l’ancien Premier ministre Yoshida Shigeru en 1967.

(Voir aussi notre article : In memoriam Abe Shinzô, le seul homme politique japonais qui avait réussi à être à la fois caustique et sympathique)

(Voir la vidéo sur le lien ci-après. D’après la diffusion sur Prime Online du 26 août 2022)

https://www.fnn.jp/

