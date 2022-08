Le Premier ministre Kishida rend hommage à Mikhaïl Gorbatchev, favorable au désarmement nucléaire

Actualités

Le Premier ministre Kishida Fumio a rendu hommage à Mikhaïl Gorbatchev, décédé le 30 août d’une longue maladie à l’âge de 91 ans.

« En tant que leader mondial, il avait soutenu le mouvement pour l’abolition des armes nucléaires. Je présente mes sincères condoléances », s’est exprimé le dirigeant japonais.

Motegi Toshimitsu, secrétaire général du PLD, le parti au pouvoir, a souligné que Gorbatchev « avait œuvré avec les États-Unis sur le désarmement nucléaire, et avait grandement contribué à construire une communauté internationale pacifiée, notamment en prononçant la fin de la Guerre froide en 1989. »

Mikhaïl Gorbatchev avait été le dernier dirigeant de l’Union soviétique, et avait lancé la perestroïka (« restructuration ») afin de réformer la vie politique et économique. Il a démissionné le 25 décembre 1991, marquant l’effondrement de l’URSS. Un an auparavant, il avait reçu le prix Nobel de la paix.

