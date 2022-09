Le Japon donne son feu vert au vaccin « amélioré », efficace contre les sous-variants d’Omicron

Actualités

Le 12 septembre, le ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales a donné son feu vert à l’emploi du vaccin « amélioré » anti-Covid.

Développé par les laboratoires Pfizer et Moderna, il serait plus efficace face aux sous-variants de la souche Omicron du coronavirus, même le sous-variant BA.5, actuellement le plus virulent au Japon.

Le gouvernement nippon prévoit de débuter l’utilisation du nouveau produit au plus tôt la semaine prochaine. Il sera tout d’abord administré à la place du vaccin classique, en tant que quatrième dose, aux personnes âgées et fragiles, ansi qu’au personnel de santé, c’est à dire environ 15 millions de personnes. Puis à partir du mois d’octobre, la campagne couvrira la population des plus de 11 ans qui ont déjà reçu deux doses.

Les essais cliniques à l’étranger ont montré qu’une quatrième injection effectuée avec le nouveau vaccin de Pfizer produisait 1,56 fois plus d’anticorps neutralisants que le vaccin classique. Ce taux monte à 1,75 avec le produit de Moderna.

