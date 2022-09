Le prix Ig Nobel remporté par le Japon pour la 16ème fois consécutive

Actualités

Le prix Ig Nobel, une récompense parodique qui honore avec humour — tout en invitant à réfléchir — une invention ou une recherche, a été remportée par le Japon. C’est la 16e fois consécutive que le pays est lauréat dans au moins une des dix catégories primées.

L’heureuse élue 2022 est une équipe dirigée par Matsuzaki Gen (en bas à droite sur la photo), professeur à l’Institut de technologie de Chiba, qui a mené des études sur le nombre de doigts que l’on utilise instinctivement pour tourner un objet cylindrique, comme une poignée de porte ou un couvercle de pot, en fonction de son diamètre.

En prenant un tel objet en main pour le tourner, la personne analyse la forme, la dimension et la nature de l’objet à l’aide de ses sens visuels et tactiles, et décide de manière inconsciente combien de doigts employer pour effectuer la manœuvre.

Ainsi, le changement de deux à trois doigts se ferait lorsque le diamètre de l’objet à tourner est compris entre 10 et 11 mm, le changement de trois à quatre doigts pour un diamètre de 23 à 26 mm, et le changement de quatre à cinq doigts pour un diamètre de 45 à 50 mm.

Le professeur Matsuzaki espère mettre cette « découverte » au service de l’élaboration du design de produits.

(D’après la diffusion sur Prime Online du 16 septembre 2022)

