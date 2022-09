Ligoté et les yeux bandés, un consul japonais en Russie est accusé d’espionnage : « c’est un traitement inacceptable »

Actualités

Le 26 septembre, le Service fédéral de sécurité de la fédération de Russie, ou FSB, a annoncé avoir pris en flagrant délit d’espionnage le Japonais Tatsunori Motoki, consul général à Vladivostok (Extrême-Orient).

Suspecté d’avoir obtenu de façon illégale des documents confidentiels sur une coopération entre la Russie et un pays asiatique ainsi que sur les conséquences des sanctions américaines sur l’économie en Extrême-Orient, il a été convoqué par le ministère russe des Affaires étrangères et soumis à un interrogatoire musclé. Désigné persona non grata, M. Tatsunori s’est vu intimer de quitter le pays sous les 48 h.



Sur ces photos prises en cachette, la femme à droite passe des documents à l’homme de gauche, qui selon le FSB, serait le consul général à Vladivostok, Tatsunori Motoki.



Vidéo diffusée par la Russie, où le consul y subi un interrogatoire. « Comprenez-vous que vous avez violé la loi russe ? » « Oui je comprends. »

Le lendemain, le secrétaire général du Cabinet Matsuno Hirokazu s’est exprimé devant la presse en déplorant que le consul avait été ligoté les yeux bandés du début à la fin de l’interrogatoire. « Nous protestons fortement contre ce traitement. » Mais il a également fait savoir que M. Tatsunori avait déjà été relâché et qu’il rentrera au Japon d’ici mercredi.



Le secrétaire général du Cabinet Matsuno Hirokazu

L’ambassade du Japon a Moscou a de même déclaré que les conditions de détention de son haut diplomate étaient une violation claire de la Convention de Vienne sur les Relations diplomatiques. « C’est extrêmement regrettable et tout à fait inacceptable. »

D’un autre côté, l’ambassadeur de Russie au Japon Mikhaïl Galuzin a demandé au Japon de s’excuser pour le comportement de leur consul. « Je veux que le Japon m’assure qu’il n’y aura plus jamais d’actes de ce type », a-t-il ajouté.

Depuis le début de la guerre en Ukraine et les sanctions imposées par le Japon sur la Russie, les tensions ne font que s’envenimer entre les deux puissances.

