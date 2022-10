Légende du catch et homme politique : le grand Antonio Inoki est décédé

Actualités

Le légendaire catcheur professionnel et homme politique Antonio Inoki est décédé d’une insuffisance cardiaque le 30 septembre à 79 ans.

De son vrai nom Inoki Kanji, Antonio Inoki est natif de Yokohama et part s’installer au Brésil avec sa famille en 1957. Découvert par le lutteur de sumo et catcheur Rikidôzan, il revient trois ans plus tard au Japon pour devenir catcheur professionnel.

L’imposant lutteur de 1,90 m fonde en 1972 la plus grande fédération de catch du Japon, la New Japan Pro-Wrestling, et contribue ainsi grandement à l’essor de ce sport-divertissement. Quatre ans plus tard, il est au summum de la notoriété quand il fait face à Mohamed Ali, venu expressément à Tokyo pour l’affronter.

Entre 1989 et 1995, il est élu à la Chambre des conseillers (la Chambre haute du Parlement), où lors de ce mandat, il participe aux négociations pour la libération des Japonais pris en otage en Irak par le régime de Saddam Hussein pendant la Guerre du Golfe en 1990-1991. Il met fin à sa carrière sportive en 1998 puis se fait de nouveau élire député de 2013 à 2019. Sensible à la question des enlèvements de ressortissants japonais par la Corée du Nord dans les années 1970-80, il se rend une dizaine de fois à Pyongyang pour tenter de résoudre l’affaire grâce à sa « diplomatie du sport ».

Il se retire de la politique en 2019 pour raisons de santé. Il souffre d’amyloïdose systémique, se traduisant par des dépôts insolubles de protéines qui viennent s’accumuler dans le cœur.

À son décès, des célébrités du catch comme Triple H ou The Iron Sheik, et la World Wide Entertainment, lui ont rendu hommage à travers des messages sur les réseaux sociaux.

(Voir la vidéo sur le lien ci-après. D’après la diffusion sur Prime Online du 1er octobre 2022)

https://www.fnn.jp/

[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]