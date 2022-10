Le Japon expulse à son tour un consul russe de Sapporo

Actualités

Le gouvernement japonais a déclaré comme « persona non grata » un consul russe basé à Sapporo, sur l’île de Hokkaidô, et lui a ordonné de quitter le territoire d’ici le 10 octobre au plus tard.

L’ambassadeur de Russie au Japon Mikhaïl Galuzin a été convoqué pour lui faire part de la volonté du gouvernement nippon.

Cette décision est une sorte de réponse envers l’attitude de la Russie qui avait également expulsé un consul japonais basé à Vladivostok le mois dernier, en l’accusant de s’être procuré illégalement des documents confidentiels. Il avait été ligoté les yeux bandés lors de son interrogatoire par le FSB, ce qui avait fortement choqué le Japon. « C’est une violation des lois internationales et un comportement inacceptable », avait dit le ministre des Affaires étrangères Hayashi Yoshimasa (photo de titre).

(Voir la vidéo sur le lien ci-après. D’après la diffusion sur Prime Online du 4 octobre 2022)

https://www.fnn.jp/

[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]