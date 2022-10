Plus de 2 000 Ukrainiens ont trouvé refuge au Japon depuis le début de la guerre

Actualités

À la date du 10 octobre, 2 012 Ukrainiens sont venus trouver refuge sur le territoire japonais depuis que le gouvernement nippon a commencé à les accueillir en mars dernier. Parmi eux, il y a trois fois plus de femmes que d’hommes, et environ une personne sur cinq a moins de 18 ans.

Jusqu’alors néanmoins, seuls trois Ukrainiens ont entamé la procédure de demande de statut de réfugié. Toutes les autres personnes ont un visa de séjour spécial, et la grande majorité souhaitent rentrer chez elles le plus tôt possible.

Par ailleurs, à la mi-septembre, l’Agence des services de l’Immigration avait annoncé que le programme d’aide financière aux Ukrainiens évacués au Japon, à l’origine prévu pour six mois après qu’ils ont intégré des hébérgements temporaires, serait allongé de six mois supplémentaires. Cette décision a été prise au vu du conflit avec la Russie qui ne semble pas s’estomper. (Pour plus de détails sur les soutiens dont bénéficient les évacués, voir notre article lié)

(Voir la vidéo sur le lien ci-après. D’après la diffusion sur Prime Online du 12 octobre 2022)

https://www.fnn.jp/

[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]