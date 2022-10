Nissan propose un service de lavage gratuit pour les utilisateurs de voitures électriques

Actualités

Afin de promouvoir les voitures électriques et motiver leur achat, le constructeur automobile Nissan et la société d’autoroute NEXCO central Japan ont débuté un service gratuit de lavage de voiture. Il est proposé sur les aires de recharge de batterie le long de l’autoroute Tômei, entre Tokyo et Nagoya (passant par Yokohama, Shizuoka et le sud du mont Fuji).

Ce service baptisé « Clean Stand » est mis en place à titre d’essai, jusqu’à la fin novembre. Le lavage s’effectue à l’aide de produits 100 % naturels, en utilisant très peu d’eau.

Si Nissan a annoncé son engagement ferme vers la décarbonisation, en déclarant vouloir que tous ses nouveaux modèles proposés à partir de 2030 soient électriques, le Japon est à la traîne dans l’adoption de ce type de véhicule. Seuls 3 % sont des voitures sur l’Archipel sont électriques.

