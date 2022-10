Un nombre record de cas d’absentéisme dans les écoles japonaises

Actualités

Au Japon, le nombre d’élèves du primaire et du collège absents de l’école pendant plus de 30 jours pendant l’année fiscale 2021 (avril 2021-mars 2022) a atteint 244 940, un record. Il correspond à une augmentation de 24,9 % (48 813 enfants) par rapport à l’année précédente. Plus précisément, 81 498 écoliers du primaire (+28,6 %) et 163 442 collégiens (+23,1 %) étaient concernés.

Selon le ministère de l’Éducation, de la Culture, des Sports, des Sciences et de la Technologie (MEXT), le nombre de cas d’absentéisme est en hausse pour la neuvième année consécutive.

Le ministère explique qu’avec la crise sanitaire, les enfants ont eu tendance à moins hésiter à manquer les cours. La perte de communication avec les camarades et l’annulation de nombreuses activités scolaires auraient également eu un impact important sur le moral des jeunes, démotivés à l’idée de se rendre en classe.

